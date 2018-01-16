"Порту" показал фото трещин на стадионе "Эшторила"

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"Порту" показал фото трещин на стадионе "Эшторила""Порту" на официальном сайте опубликовал фотографии трещин в стадионе "Эшторила".

Напомним, что именно из-за аварийного состояния стадиона матч 18-го тура чемпионата Португалии был прерван.

Главный арбитр встречи остановил матч при счете 1:0 в пользу хозяев. 

| http://soccernews.ru

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