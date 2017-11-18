"Порту" – "Портимоненсе" - 3:2 (обзор)

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"Порту" – "Портимоненсе" - 3:2 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 1/16 финала Кубка Португалии между "Порту" и "Портимоненсе".

Не пропустите: Фантастический камбэк "Порту": "драконы" выгрызают волевую победу над "Портимоненсе" в Кубке Португалии. | http://soccernews.ru

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