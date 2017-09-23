"Порту" – "Портимоненсе" - 5:2 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча седьмого тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Портимоненсе".
Не пропустите: "Порту" дома разгромил "Портимоненсе". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|7
|21
|2
|Спортинг Лиссабон
|6
|18
|3
|Маритиму
|6
|15
|4
|Бенфика
|6
|13
|5
|Рио Аве
|6
|10
|6
|Брага
|6
|9
|7
|Фейренсе
|6
|8
|8
|Белененсиш
|6
|7
|9
|Витория Гимарайнш
|6
|7
|10
|Витория Сетубал
|6
|6
|11
|Пасуш де Феррейра
|6
|6
|12
|Боавишта
|6
|6
|13
|Эшторил
|6
|6
|14
|Портимоненсе
|7
|6
|15
|КД Тондела
|6
|5
|16
|Морейренсе ФК
|6
|5
|17
|Дешпортиво Чавес
|6
|4
|18
|Дешпортиво Авеш
|6
|4