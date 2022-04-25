"Порту" потерпел первое поражение в чемпионате Португалии

Фото: твиттер "Браги"/Автор неизвестен

В матче 31-го тура чемпионата Португалии "Брага" на своем поле обыграла "Порту" со счетом 1:0.

Единственный гол забил Рикарду Орта. Для "драконов" поражение стало первым в нынешнем сезоне в чемпионате.

"Брага", набрав 59 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Примейры. "Порту" с 82 очками по-прежнему лидирует.

"Брага" - "Порту" - 1:0 (0:0)

Гол: Орта, 54 - 1:0

"Брага": Матеус, Оливейра, Тормена, Карму, Коуту (Фабиано, 64), Каштру, Мусрати (Моура, 64), Орта (Минейро, 75), Руис (Оливейра, 74), Гомеш

"Порту": Мейрелеш, Пепе, Мбемба, Занузи (Венделл, 63), Отавио, Груич (Мартинус, 63), Феррейра, Виейра (Консейсау, 71), Тареми, Пепе (Вендерсон, 63), Эванилсон (Мариу, 46)

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