"Порту" потерпел первое поражение в чемпионате Португалии
Фото: твиттер "Браги"/Автор неизвестен
В матче 31-го тура чемпионата Португалии "Брага" на своем поле обыграла "Порту" со счетом 1:0.
Единственный гол забил Рикарду Орта. Для "драконов" поражение стало первым в нынешнем сезоне в чемпионате.
"Брага", набрав 59 очков, занимает четвертое место в турнирной таблице Примейры. "Порту" с 82 очками по-прежнему лидирует.
"Брага" - "Порту" - 1:0 (0:0)
Гол: Орта, 54 - 1:0
"Брага": Матеус, Оливейра, Тормена, Карму, Коуту (Фабиано, 64), Каштру, Мусрати (Моура, 64), Орта (Минейро, 75), Руис (Оливейра, 74), Гомеш
"Порту": Мейрелеш, Пепе, Мбемба, Занузи (Венделл, 63), Отавио, Груич (Мартинус, 63), Феррейра, Виейра (Консейсау, 71), Тареми, Пепе (Вендерсон, 63), Эванилсон (Мариу, 46)
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14