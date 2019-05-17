"Порту" предложил Касильясу административную должность в клубе

Теги портуикер касильяс

"Порту" предложил Касильясу административную должность в клубе

В ближайшее время вратарь "Порту" Икер Касильяс объявит о завершении карьеры футболиста, сообщает O Jogo.

По информации источника, это уже решённый вопрос. 37-летний испанец займёт административную должность в клубе.

Отмечается, что "Порту" сделал предложение легендарному голкиперу работать в клубной структуре и тот с радостью согласился.

1 мая Касильяс перенёс сердечный приступ на тренировке команды. Ему сделали операцию и через несколько дней выписали из больницы.

Не пропустите: Касильяс записал видеообращение к болельщикам. | http://soccernews.ru
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