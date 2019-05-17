"Порту" предложил Касильясу административную должность в клубе
В ближайшее время вратарь "Порту" Икер Касильяс объявит о завершении карьеры футболиста, сообщает O Jogo.
По информации источника, это уже решённый вопрос. 37-летний испанец займёт административную должность в клубе.
Отмечается, что "Порту" сделал предложение легендарному голкиперу работать в клубной структуре и тот с радостью согласился.
1 мая Касильяс перенёс сердечный приступ на тренировке команды. Ему сделали операцию и через несколько дней выписали из больницы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|33
|84
|2
|Порту
|33
|82
|3
|Спортинг Лиссабон
|33
|74
|4
|Брага
|33
|64
|5
|Морейренсе ФК
|33
|52
|6
|Витория Гимарайнш
|33
|49
|7
|Белененсиш
|34
|43
|8
|Санта-Клара
|33
|42
|9
|Рио Аве
|33
|42
|10
|Боавишта
|33
|41
|11
|Портимоненсе
|33
|39
|12
|Маритиму
|33
|39
|13
|Витория Сетубал
|33
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|33
|36
|15
|КД Тондела
|33
|32
|16
|Дешпортиво Чавес
|33
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|33
|17