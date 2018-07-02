"Порту" приобрел бразильского хавбека

Полузащитник "Портимоненсе" Эвертон перешел в "Порту", сообщает официальный сайт клуба.

Сумма трансфера не разглашается. Футболист подписал с португальским клубом контракт до лета 2022 года.

25-летний Эвертон выступал за "Портимоненсе" с 2014 года и забил 14 голов. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1,25 миллиона евро.

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