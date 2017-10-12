"Порту" продлил Абубакара

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"Порту" продлил Абубакара

"Порту" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Венсаном Абубакаром.

25-летний камерунец заключил с "драконами" соглашение до лета 2021 года. По новому договору сумма отступных за футболиста выросла до 50 миллионов евро.

Абубакар выступает за "Порту" с 2014 года, сыграл 71 матч и забил 34 гола. Сдавался в аренду "Бешикташу". 

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