"Порту" продлил Абубакара

"Порту" на своём официальном сайте объявил о продлении контракта с форвардом Венсаном Абубакаром.

25-летний камерунец заключил с "драконами" соглашение до лета 2021 года. По новому договору сумма отступных за футболиста выросла до 50 миллионов евро.

Абубакар выступает за "Порту" с 2014 года, сыграл 71 матч и забил 34 гола. Сдавался в аренду "Бешикташу".

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