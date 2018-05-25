"Порту" продлил главного тренера
"Порту" продлил соглашение с главным тренером Сержиу Консейсау.
По данным официального сайта клуба, 43-летний португальский специалист поставил подпись под соглашением, которое истекает в 2020 году.
Португалец привел "Порту" к титулу чемпиона Португалии впервые за последние пять лет. Это был первый его сезон в команде.
Читайте: Шеф-повар сборной Португалии рассказал, как Роналду борется с усталостью | http://soccernews.ru
опрос
главное
-
Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!
-
"Тренеришка" для "Арсенала": чего ждать от Унаи Эмери в Англии?
-
Непревзойденные баварцы, Дортмунд без медалей и вылет "Гамбурга": итоги сезона в Бундеслиге
-
Иньеста стал игроком "Виссел Кобе"
-
От афинского разгрома до стамбульского чуда: лучшие финалы Лиги Чемпионов
Лента новостей
-
Тренерский штаб сборной России посетит матч Саудовская Аравия - Италия
-
Неймар мечтает поиграть под руководством Гвардиолы
-
Салах не соблюдает Рамадан перед финалом ЛЧ
-
Рейна новый сезон начнет в "Милане"
-
Сборная Швейцарии опубликовала предварительный состав на ЧМ-2018
-
1
Путин назвал фаворита ЧМ-2018
-
Последняя ночь перед финалом Лиги Чемпионов
-
"Арсенал" нашёл замену Оспине
-
Кейруш намерен покинуть пост главного тренера сборной Ирана
-
Рабьо предложил свои услуги двум европейским топ-клубам
-
"Ювентус" может подписать защитника "Арсенала"
-
Факундо Феррейра определился с новым клубом
-
"Атлетико" интересуется Фабиньо
-
Лунев поделился ожиданиями от ЧМ-2018
-
Прокуратура сняла все обвинения с Платини
-
"Саутгемптон" продлил контракт с главным тренером
-
Фанаты "Ливерпуля" подверглись нападению в Киеве
-
Определены все участники плей-офф Кубка Либертадорес
-
"Локомотив" нацелился на защитника "Уфы"
-
Иммобиле пропустит ближайшие матчи сборной Италии
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|КД Тондела
|34
|38
|11
|Портимоненсе
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Морейренсе ФК
|34
|32
|15
|Витория Сетубал
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30