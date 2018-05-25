"Порту" продлил главного тренера

"Порту" продлил соглашение с главным тренером Сержиу Консейсау.

По данным официального сайта клуба, 43-летний португальский специалист поставил подпись под соглашением, которое истекает в 2020 году.

Португалец привел "Порту" к титулу чемпиона Португалии впервые за последние пять лет. Это был первый его сезон в команде.

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