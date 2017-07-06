"Порту" продлил контракт с Касильясом

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"Порту" продлил контракт с Касильясом

Вратарь Икер Касильяс заключил новый контракт с "Порту", об этом голкипер сообщил в своем твиттере.

Новое соглашение футболиста с португальским клубом будет действовать до лета 2018 года.

В прошедшем сезоне Касильяс сыграл 43 матча, в 23 из них он сохранил ворота "сухими".

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