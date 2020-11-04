"Порту" продлил контракт с Пепе

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"Порту" продлил контракт с Пепе

"Порту" продлил соглашение с защитником Пепе.

Как сообщает сайт клуба, новый контракт 37-летнего португальца рассчитан до 2023 года. Отметим, что предыдущее соглашение истекало по окончании этого сезона.

Пепе перешел в "Порту" в 2019 году. За это время он провел 65 игр, забил четыре гола и отдал один ассист.

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