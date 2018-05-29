"Порту" продлил контракт с перспективным хавбеком

"Порту" в своём официальном твиттере объявил о продлении контракта с полузащитником Бруну Коштой.

21-летний хавбек заключил с "драконами" соглашение до 2022 года. Предыдущий договор истекал в 2019 году.

Кошта является воспитанником "Порту", за основную команду сыграл 1 матч.

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