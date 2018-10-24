"Порту" прогулялся по центру Москвы: Касильяс доволен

Футболисты и болельщики "Порту" посетили Кремль и сделали памятные фотографии накануне матча 3 тура Лиги Чемпионов против "Локомотива".

Начало матча в 22:00 (мск).

Судя по выражению лиц, игрокам и фанатам понравилась прогулка по центру Москвы даже несмотря на пасмурную погоду. По крайней мере Икер Касильяс, самый титулованный игрок в нынешнем составе "Порту", точно остался доволен.

Не пропустите анонс и прогноз на матч "Локомотив" - "Порту" | http://soccernews.ru