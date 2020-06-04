"Порту" проиграл "Фамаликао" в первом матче после возобновления чемпионата Португалии

Теги фк фамаликаопортупортимоненсежил висенте

"Порту" проиграл "Фамаликао" в первом матче после возобновления чемпионата Португалии

В первых матчах 25-го тура чемпионата Португалии "Порту" проиграл "Фамаликао", а "Портимоненсе" одолел "Жил Висенте".

Отметим, что это первые игры после возобновления турнира. "Порту" продолжает лидировать, опережая "Бенфику" на одно очко, при этом у "орлов" игра в запасе.

"Фамаликао" - "Порту" 2:1

Голы: Мартинс, 48 - 1:0, Корона, 74 - 1:1, Гонсалвес, 78 - 2:1


"Портимоненсе" - "Жил Висенте" 1:0

Гол: Фернандес, 49 - 1:0

Читайте также: Самый забивной защитник в текущем европейском сезоне, который летает на вертолете и ходит с кнопочной мобилкой: 9 интересный фактов о Мартине Хинтереггере. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 3 июня

Главные новости дня: 3 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 25 60
2 Бенфика Бенфика 24 59
3 Брага Брага 24 46
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 24 42
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 25 40
6 Рио Аве Рио Аве 24 38
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 24 37
8 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 24 30
9 Жил Висенте Жил Висенте 25 30
10 Санта-Клара Санта-Клара 24 30
11 Боавишта Боавишта 24 29
12 Витория Сетубал Витория Сетубал 24 28
13 Белененсиш Белененсиш 24 26
14 КД Тондела КД Тондела 24 25
15 Маритиму Маритиму 24 24
16 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 24 22
17 Портимоненсе Портимоненсе 25 19
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов