"Порту" проиграл "Фамаликао" в первом матче после возобновления чемпионата Португалии
В первых матчах 25-го тура чемпионата Португалии "Порту" проиграл "Фамаликао", а "Портимоненсе" одолел "Жил Висенте".
Отметим, что это первые игры после возобновления турнира. "Порту" продолжает лидировать, опережая "Бенфику" на одно очко, при этом у "орлов" игра в запасе.
"Фамаликао" - "Порту" 2:1
Голы: Мартинс, 48 - 1:0, Корона, 74 - 1:1, Гонсалвес, 78 - 2:1
"Портимоненсе" - "Жил Висенте" 1:0
Гол: Фернандес, 49 - 1:0
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|25
|60
|2
|Бенфика
|24
|59
|3
|Брага
|24
|46
|4
|Спортинг Лиссабон
|24
|42
|5
|ФК Фамаликао
|25
|40
|6
|Рио Аве
|24
|38
|7
|Витория Гимарайнш
|24
|37
|8
|Морейренсе ФК
|24
|30
|9
|Жил Висенте
|25
|30
|10
|Санта-Клара
|24
|30
|11
|Боавишта
|24
|29
|12
|Витория Сетубал
|24
|28
|13
|Белененсиш
|24
|26
|14
|КД Тондела
|24
|25
|15
|Маритиму
|24
|24
|16
|Пасуш де Феррейра
|24
|22
|17
|Портимоненсе
|25
|19
|18
|Дешпортиво Авеш
|24
|13