"Порту" проиграл "Фамаликао" в первом матче после возобновления чемпионата Португалии

В первых матчах 25-го тура чемпионата Португалии "Порту" проиграл "Фамаликао", а "Портимоненсе" одолел "Жил Висенте".

Отметим, что это первые игры после возобновления турнира. "Порту" продолжает лидировать, опережая "Бенфику" на одно очко, при этом у "орлов" игра в запасе.

"Фамаликао" - "Порту" 2:1

Голы: Мартинс, 48 - 1:0, Корона, 74 - 1:1, Гонсалвес, 78 - 2:1



"Портимоненсе" - "Жил Висенте" 1:0

Гол: Фернандес, 49 - 1:0

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