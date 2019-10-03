"Порту" проиграл "Фейеноорду", "Янг Бойз" вырвал победу у "Рейнджерс"

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"Порту" проиграл "Фейеноорду", "Янг Бойз" вырвал победу у "Рейнджерс"

"Фейеноорд" обыграл "Порту" в домашнем матче 2-го тура группового турнира Лиги Европы.

В составе победителей голами отметились Йенс Торнстр и Рик Карсдорп.

В другом матче группы G встрече "Янг Бойз" вырвал победу у "Рейнджерс".

"Фейеноорд" - "Порту" - 2:0 (0:0)

Голы: Торнстра, 49 - 1:0, Карсдорп, 80 - 2:0.

"Фейеноорд": Фермер, Боттегин, Ие, Хапс, Карсдорп (Гертрейда, 85), Фер, Торнстра, Тапия, Бергхейс, Ларссон (Сенеси, 83), Синистерра (Нарсингх, 83).

"Порту": Марчесин, Пепе, Маркано, Алекс Теллес, Манафа, Данилу Перейра (Силва, 81), Накадзима (Диас, 53), Отавиу, Урибе, Зе Луиш (Соарес, 62), Марега.

Предупреждения: Фер, 44. Синистерра, 67. Боттегин, 70. Тапия, 90+3.

"Янг Бойз" - "Рейнджерс" - 2:1 (0:1)

Голы: Морелос, 44 - 0:1, Ассале, 50 - 1:1, Фасснахт, 90+3 - 2:1.

"Янг Бойз" (Швейцария): фон Балльмоос, Серенсен, Гарсия, Янко, Цезигер, Лустенбергер, Гаудино (Нгамале, 73), Эбишер, Фасснахт, Нсаме, Ассале (Лотомба, 67).

"Рейнджерс" (Шотландия): Макгрегор, Таверньер, Хеландер, Голдсон, Баришич, Дэйвис, Эрфилд, Джэк (Стюарт, 65), Камара, Оджо, Морелос.

Предупреждения: Серенсен, 52. Цезигер, 87. Морелос, 89. Дэйвис, 90+1. Таверньер, 90+1.

В турнирной таблице у всех команд по три балла.

Следующие встречи команд состоятся 24 октября.

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