"Порту" разгромил "Маритиму" и другие результаты 26-го тура чемпионата Португалии
В субботу в рамках 26-го тура чемпионата Португалии состоялись четыре матча. Выделим крупную домашнюю победу "Порту" над "Маритиму".
"Белененсеш" - "Портимоненсе" - 2:2
Голы: Боа Морте, 3 - 0:1, Мартинес, 18 - 0:2, Лика, 49 - 1:2, Лукка, 67 - 2:2.
"Витория Сетубал" - "Брага" - 0:1
Гол: Мурило, 35 - 0:1.
"Витория Гимараэш" - "Боавишта" - 3:1
Голы: Маттеус, 7 - 1:0, Фальконе, 53 - 1:1, Давидсон, 57 - 2:1, Педро Энрике, 70 - 3:1.
"Порту" - "Маритиму" - 3:0
Голы: Теллес, 57 (пенальти) - 1:0, Марега, 72 - 2:0, Браими, 88 - 3:0.
"Порту": Касильяс, Фелипе, Теллес, Пепе (Манафа, 46), Эдер Милитао, Марега, Отавио (Браими, 70), Корона, Данилу Перейра, Эррера (Оливер Торрес, 78), Соарес.
Удаление: Африко (6) - "Маритиму".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|25
|60
|2
|Порту
|25
|60
|3
|Брага
|26
|58
|4
|Спортинг Лиссабон
|26
|55
|5
|Витория Гимарайнш
|26
|42
|6
|Морейренсе ФК
|25
|42
|7
|Белененсиш
|26
|38
|8
|Санта-Клара
|26
|32
|9
|Портимоненсе
|26
|32
|10
|Рио Аве
|25
|29
|11
|Маритиму
|25
|27
|12
|Дешпортиво Авеш
|25
|26
|13
|Боавишта
|26
|26
|14
|Насьонал
|25
|26
|15
|Витория Сетубал
|26
|25
|16
|КД Тондела
|25
|24
|17
|Дешпортиво Чавес
|25
|21
|18
|Фейренсе
|25
|14