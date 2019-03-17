"Порту" разгромил "Маритиму" и другие результаты 26-го тура чемпионата Португалии

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"Порту" разгромил "Маритиму" и другие результаты 26-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 26-го тура чемпионата Португалии состоялись четыре матча. Выделим крупную домашнюю победу "Порту" над "Маритиму".

"Белененсеш" - "Портимоненсе" - 2:2

Голы: Боа Морте, 3 - 0:1, Мартинес, 18 - 0:2, Лика, 49 - 1:2, Лукка, 67 - 2:2.


"Витория Сетубал" - "Брага" - 0:1

Гол: Мурило, 35 - 0:1.


"Витория Гимараэш" - "Боавишта" - 3:1

Голы: Маттеус, 7 - 1:0, Фальконе, 53 - 1:1, Давидсон, 57 - 2:1, Педро Энрике, 70 - 3:1.


"Порту" - "Маритиму" - 3:0

Голы: Теллес, 57 (пенальти) - 1:0, Марега, 72 - 2:0, Браими, 88 - 3:0.

"Порту": Касильяс, Фелипе, Теллес, Пепе (Манафа, 46), Эдер Милитао, Марега, Отавио (Браими, 70), Корона, Данилу Перейра, Эррера (Оливер Торрес, 78), Соарес.

Удаление: Африко (6) - "Маритиму".

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5 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 26 42
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12 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 25 26
13 Боавишта Боавишта 26 26
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