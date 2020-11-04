"Порту" разгромил "Марсель" в Лиге Чемпионов

В матче 3-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Порту" разгромил "Марсель" со счетом 3:0. Победу португальскому клубу принесли голы Муссы Мареги, Сержиу Оливейры и Луиса Диаса.

"Порту" занимает второе место в турнирной таблице группы С, набрав шесть очков. "Марсель" не имеет очков и занимает последнюю, четвертую позицию.

"Порту" Португалия – "Марсель" Франция - 3:0 (2:0)

Голы: Марега, 4 - 1:0, Сержиу Оливейра, 28 (с пенальти) - 2:0, Диас, 69 - 3:0

"Порту": Марчесин, Сануси, Манафа, Мбемба, Сарр, Диас (Накадзима, 75), Отавио (Тареми, 88), Корона (Фабиу Виейра, 85), Сержиу Оливейра (Груйич, 88), Марега (Ромариу Баро, 89), Урибе.

"Марсель": Манданда, Альваро Гонсалес, Амави, Чалета-Цар, Камара (Стротман, 82), Пайет (Луис Энрике, 65), Ронжье, Товен (Аке, 82), Сансон (Кюизанс, 65), Сакаи, Бенедетто (Жермен, 77).

Не пропустите: "Шахтер" установил клубный антирекорд в матче с гладбахской "Боруссией". | http://soccernews.ru