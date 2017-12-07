"Порту" разгромил "Монако", "РБ Лейпциг" уступил "Бешикташу"

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"Порту" разгромил "Монако", "РБ Лейпциг" уступил "Бешикташу"В заключительном туре группового этапа Лиги Чемпионов "Порту" на своем поле разгромил "Монако", а турецкий "Бешикташ" в гостях обыграл немецкий "РБ Лейпциг".

"Порту" - "Монако" - 5:2

Голы: Абубакар, 9 - 1:0, Абубакар, 33 - 2:0, Браими, 45 - 3:0, Глик, 61 - 3:1 (пенальти), Теллес, 65 - 4:1, Фалькао, 78 - 4:2, Соарес, 88 - 5:2.

"Порту": Жозе Са, Рикарду, Фелипе, Маркано, Теллес, Перейра, Эррера, Андре (Рейес, 42), Марега (Корона, 67), Абубакар (Соарес, 74), Браими.

"Монако": Бенальо, Туре, Глик, Жемерсон, Конголо, Мейте (Моутинью, 66), Н'Дорам, Рони Лопеш, Карильо (Фалькао, 66), Геззал, Диахаби (Кейта, 72).

Удаления: Геззал, 38; Фелипе, 38.

"РБ Лейпциг" - "Бешикташ" - 1:2

Голы: Негредо, 10 - 0:1 (пенальти), Кейта, 87 - 1:1, Талиска, 90 - 1:2.

"РБ Лейпциг": Гуляси, Клостерманн, Ильзанкер, Орбан (Комппер, 71), Хальстенберг (Бернардо, 66), Кампль (Кайзер, 74), Кейта, Демме, Брума, Вернер, Огустин.

"Бешикташ": Зенгин, Уйсал (Адриано, 51), Митрович, Тошич, Эркин, Медель, Озьякуп, Ленс, Талиска, Пектемек (Чынар, 68), Негредо (Тосун, 80).

Удаление: Ильзанкер, 82.

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