"Порту" разгромил "Морейренсе" благодаря хет-трику Абубакара

В матче третьего тура чемпионата Португалии "Порту" на своем поле крупно обыграл "Морейренсе". Хет-триком в этой встрече отметился "форвард" Венсан Абубакар.

"Порту" - "Морейренсе" - 3:0 (2:0)

Голы: Абубакар, 18 - 1:0, Абубакар, 21 - 2:0, Абубакар, 77 - 3:0

"Порту": Касильяс, Перейра, Фелипе, Маркано, Теллес, Корона (Эрнани, 67), Перейра, Торрес, Браими (Отавио, 46), Марега, Абубакар (Лаюн, 84)

"Морейренсе": да Сикейра, Лима, Микаэл, Абархун, Санья, Рамирес, Семеду (Нету, 46), Коста, Арсениу, Пена (Макиэль, 70), Охеменг (Кадис, 46)

Не пропустите: "Бенфика" в родных стенах уничтожила "Белененсеш". | http://soccernews.ru