"Порту" разгромил "Риу Аве" и вернулся на первое место в Примейре

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"Порту" разгромил "Риу Аве" и вернулся на первое место в Примейре

В матче 23-го тура чемпионата Португалии "Порту" на своем поле с крупным счетом победил "Риу Аве". Победу "драконам" принесли дубль Соареса, а также мячи Серхио Оливейры, Мусса Марега и автогол. Благодаря этой победе "Порту" вернулся на первую строчку в турнирной таблице.

"Порту" - "Риу Аве" - 5:0 (3:0)
Голы: Оливейра, 1 - 1:0, Соарес, 21 - 2:0, Марсело, 33 (автогол) - 3:0, Марега, 72 - 4:0, Соарес, 84 - 5:0

"Порту": Касильяс, Перейра, Маркано, Фелипе, Теллес (Далот, 73), Браими, Эррера, Оливейра (Торрес, 71), Корона (Эрнани, 80), Соарес, Марега

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Команда М О
1 Порту 22 58
2 Бенфика 23 56
3 Спортинг Лиссабон 22 53
4 Брага 23 49
5 Рио Аве 23 36
6 Дешпортиво Чавес 23 33
7 Маритиму 23 30
8 Боавишта 23 30
9 Витория Гимарайнш 23 29
10 Портимоненсе 23 27
11 КД Тондела 22 25
12 Белененсиш 23 24
13 Дешпортиво Авеш 23 21
14 Витория Сетубал 23 21
15 Пасуш де Феррейра 23 21
16 Эшторил 22 21
17 Фейренсе 23 20
18 Морейренсе ФК 23 19
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