"Порту" разгромил "Риу Аве" и вернулся на первое место в Примейре

В матче 23-го тура чемпионата Португалии "Порту" на своем поле с крупным счетом победил "Риу Аве". Победу "драконам" принесли дубль Соареса, а также мячи Серхио Оливейры, Мусса Марега и автогол. Благодаря этой победе "Порту" вернулся на первую строчку в турнирной таблице.

"Порту" - "Риу Аве" - 5:0 (3:0)

Голы: Оливейра, 1 - 1:0, Соарес, 21 - 2:0, Марсело, 33 (автогол) - 3:0, Марега, 72 - 4:0, Соарес, 84 - 5:0

"Порту": Касильяс, Перейра, Маркано, Фелипе, Теллес (Далот, 73), Браими, Эррера, Оливейра (Торрес, 71), Корона (Эрнани, 80), Соарес, Марега

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