"Порту" разгромил "Риу Аве" и вернулся на первое место в Примейре
В матче 23-го тура чемпионата Португалии "Порту" на своем поле с крупным счетом победил "Риу Аве". Победу "драконам" принесли дубль Соареса, а также мячи Серхио Оливейры, Мусса Марега и автогол. Благодаря этой победе "Порту" вернулся на первую строчку в турнирной таблице.
"Порту" - "Риу Аве" - 5:0 (3:0)
Голы: Оливейра, 1 - 1:0, Соарес, 21 - 2:0, Марсело, 33 (автогол) - 3:0, Марега, 72 - 4:0, Соарес, 84 - 5:0
"Порту": Касильяс, Перейра, Маркано, Фелипе, Теллес (Далот, 73), Браими, Эррера, Оливейра (Торрес, 71), Корона (Эрнани, 80), Соарес, Марега
Не пропустите: "Бенфика" громит "Боавишту" и другие результаты 23-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Бонавентура: "Милан" находится в хорошей форме, и результаты стали приходить"
-
Рамос установил рекорд Примеры по количеству желтых карточек
-
Бензема забыл первый мяч в Примере с ноября прошлого года
-
Асенсио: "Если играешь не во всех матчах, не можешь проявить себя в полной мере"
-
Диего Коста: "Некоторые судьи настроены ко мне маниакально"
-
Левандовски: "Я – футболист "Баварии" и хочу отдавать всего себя своему клубу"
-
Зидан: "Надеюсь, отсутствие Марсело будет недолгим"
-
Soccer News открывает вакансии корреспондентов в городах, принимающих ЧМ-2018
-
Гаттузо: "Моя работа должна быть кошмаром игроков до конца сезона"
-
Хоакин: "Мне 36, но я хочу быть на 10 лет моложе"
-
"Манчестер Сити" сразится с "Уиганом" в рамках 1/8 финала Кубка Англии
-
Турнир прогнозов: анонс 36 тура
-
Турнир прогнозов: итоги 35 тура
-
"Марсель" – "Бордо" - 1:0 (обзор)
-
"Марсель" победил "Бордо" благодаря голу Товена
-
"Милан" – "Сампдория" - 1:0 (обзор)
-
"Бетис" – "Реал" - 3:5 (обзор)
-
Бонавентура принес "Милану" победу над "Сампдорией"
-
"Реал" и "Бетис" устроили перестрелку в Севилье, забив восемь голов
-
Роналду забил восемь голов в Ла Лиге в 2018 году и это лучший результат среди всех игроков
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|22
|58
|2
|Бенфика
|23
|56
|3
|Спортинг Лиссабон
|22
|53
|4
|Брага
|23
|49
|5
|Рио Аве
|23
|36
|6
|Дешпортиво Чавес
|23
|33
|7
|Маритиму
|23
|30
|8
|Боавишта
|23
|30
|9
|Витория Гимарайнш
|23
|29
|10
|Портимоненсе
|23
|27
|11
|КД Тондела
|22
|25
|12
|Белененсиш
|23
|24
|13
|Дешпортиво Авеш
|23
|21
|14
|Витория Сетубал
|23
|21
|15
|Пасуш де Феррейра
|23
|21
|16
|Эшторил
|22
|21
|17
|Фейренсе
|23
|20
|18
|Морейренсе ФК
|23
|19