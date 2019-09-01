"Порту" разгромил "Виторию Гимарайнш" благодаря дублю Мареги
В матче 4-го тура чемпионата Португалии "Порту" на своем поле разгромил "Виторию Гимарайнш" со счетом 3:0. Победу "драконам" принесли дубль Мареги и гол Маркано.
Благодаря победе "Порту" вышел на второе место в турнирной таблице Примейры.
"Порту" - "Витория Гимарайнш" - 3:0 (1:0)
Голы: Марега, 14 - 1:0, Маркано, 88 - 2:0, Марега, 90+3 - 3:0
"Порту": Марчезин, Корона, Пепе (Мбемба, 45), Маркано, Теллес, Баро (Отавио, 77), Урибе, Перейра, Маруланда, Марега, Зе Луиш (Тикиньо, 77)
Не пропустите: "Порту" вышел победителем из португальского классико. | http://soccernews.ru
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