"Порту" разгромил "Виторию Гимарайнш" благодаря дублю Мареги

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"Порту" разгромил "Виторию Гимарайнш" благодаря дублю Мареги

В матче 4-го тура чемпионата Португалии "Порту" на своем поле разгромил "Виторию Гимарайнш" со счетом 3:0. Победу "драконам" принесли дубль Мареги и гол Маркано.

Благодаря победе "Порту" вышел на второе место в турнирной таблице Примейры.

"Порту" - "Витория Гимарайнш" - 3:0 (1:0)
Голы: Марега, 14 - 1:0, Маркано, 88 - 2:0, Марега, 90+3 - 3:0

"Порту": Марчезин, Корона, Пепе (Мбемба, 45), Маркано, Теллес, Баро (Отавио, 77), Урибе, Перейра, Маруланда, Марега, Зе Луиш (Тикиньо, 77)

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