"Порту" разгромно побеждает в Кубке Португалии

В рамках 1/32 финала Кубка Португалии "Порту" на выезде сокрушил "Вила Реал" со счётом 6:0.

"Вила Реал" - "Порту" - 0:6

Голы: Адриан Лопес, 7 - 0:1, Адриан Лопес, 14 - 0:2, Адриан Лопес, 45 - 0:3, Соарес, 49 - 0:4, Андре Перейра, 61 - 0:5, Адриан Лопес, 66 - 0:6.

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