"Порту" разместил на креслах стадиона наклейки с именами клубных сосьос

Теги порту

"Порту" разместил на креслах стадиона наклейки с именами клубных сосьос

"Порту" разместил имена сосьос клуба на трибунах домашнего стадиона "Драгау".

Напомним, сосьос-болельщики влияют на политику португальской команды. Таким образом, клуб хочет напомнить об их значимости.

Чемпионат Португалии, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновился 3 июня.

А еще: "Порту" проиграл "Фамаликао" в первом матче после возобновления чемпионата Португалии| http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

"Фрайбург" минимально обыграл гладбахскую "Боруссию" в чемпионате Германии

"Фрайбург" минимально обыграл гладбахскую "Боруссию" в чемпионате Германии

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика Бенфика 25 60
2 Порту Порту 25 60
3 Брага Брага 25 46
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 25 43
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 25 40
6 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 25 38
7 Рио Аве Рио Аве 24 38
8 Санта-Клара Санта-Клара 25 33
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 24 30
10 Жил Висенте Жил Висенте 25 30
11 Боавишта Боавишта 24 29
12 Витория Сетубал Витория Сетубал 25 29
13 КД Тондела КД Тондела 25 26
14 Белененсиш Белененсиш 24 26
15 Маритиму Маритиму 25 25
16 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 24 22
17 Портимоненсе Портимоненсе 25 19
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 24 13
Полная таблица

топ-5 тегов