"Порту" разместил на креслах стадиона наклейки с именами клубных сосьос

"Порту" разместил имена сосьос клуба на трибунах домашнего стадиона "Драгау".

Напомним, сосьос-болельщики влияют на политику португальской команды. Таким образом, клуб хочет напомнить об их значимости.

Estás sempre connosco

O teu lugar continua reservado



Dragões juntos#FCPorto #DragõesJuntos pic.twitter.com/ffscSbZWHV — FC Porto (@FCPorto) June 5, 2020

Чемпионат Португалии, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновился 3 июня.

А еще: "Порту" проиграл "Фамаликао" в первом матче после возобновления чемпионата Португалии| http://soccernews.ru