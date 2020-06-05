"Порту" разместил на креслах стадиона наклейки с именами клубных сосьос
"Порту" разместил имена сосьос клуба на трибунах домашнего стадиона "Драгау".
Напомним, сосьос-болельщики влияют на политику португальской команды. Таким образом, клуб хочет напомнить об их значимости.
Estás sempre connosco— FC Porto (@FCPorto) June 5, 2020
O teu lugar continua reservado
Dragões juntos#FCPorto #DragõesJuntos pic.twitter.com/ffscSbZWHV
Чемпионат Португалии, приостановленный из-за пандемии коронавируса, возобновился 3 июня.
А еще: "Порту" проиграл "Фамаликао" в первом матче после возобновления чемпионата Португалии| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|25
|60
|2
|Порту
|25
|60
|3
|Брага
|25
|46
|4
|Спортинг Лиссабон
|25
|43
|5
|ФК Фамаликао
|25
|40
|6
|Витория Гимарайнш
|25
|38
|7
|Рио Аве
|24
|38
|8
|Санта-Клара
|25
|33
|9
|Морейренсе ФК
|24
|30
|10
|Жил Висенте
|25
|30
|11
|Боавишта
|24
|29
|12
|Витория Сетубал
|25
|29
|13
|КД Тондела
|25
|26
|14
|Белененсиш
|24
|26
|15
|Маритиму
|25
|25
|16
|Пасуш де Феррейра
|24
|22
|17
|Портимоненсе
|25
|19
|18
|Дешпортиво Авеш
|24
|13