"Порту" разошелся миром с "Рейнджерс" Джеррарда, "Рома" упустила победу над гладбахской "Боруссией"

Завершились два матча 3-го тура группового этапа Лиги Европы. "Порту" на своем поле сыграл вничью с "Рейнджерс", который тренирует Стивен Джеррард. "Рома" в компенсированное время упустила победу над менхенгладбахской "Боруссией".

Группа G.

"Порту" Португалия – "Рейнджерс" Шотландия - 1:1 (1:1)

Голы: Диас, 36 - 1:0, Морелос, 44 - 1:1

"Порту": Марчесин, Теллес, Маркано, Пепе, Диас (Накадзима, 63), Отавио (Бруну Кошта, 60), Данилу Перейра, Корона, Урибе, Марега, Зе Луиш (Соарес, 76).

Группа J

"Рома" Италия – "Боруссия" М Германия - 1:1 (1:0)

Голы: Дзаньоло, 32 - 1:0, Штиндль, 90+3 (с пенальти) - 1:1

"Рома": Лопес, Коларов, Смоллинг, Фасио, Спинаццола, Дзаньоло (Антонуччи, 77), Пасторе (Перотти, 62), Клюйверт (Флоренци, 84), Верету, Манчини, Джеко.

"Боруссия" М: Зоммер, Бенсебайни, Янчке, Лайнер, Эльведи, Нойхаус, Крамер (Бенеш, 76), Закария, Херрманн (Хофманн, 62), Эмболо (Штиндль, 77), Тюрам.

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