"Порту" с трудом победил аутсайдера Примейры

Фото: инстаграм "Порту"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде обыграл "Морейренсе" со счетом 1:0.

Единственный гол на 40-й минуте забил Эванилсон.

"Порту", набрав 63 очка, лидирует в турнирной таблице Примейры. "Морейренсе" с 19 очками остался в зоне вылета на 17-й позиции.

"Морейренсе" - "Порту" - 0:1 (0:1)

Голы: Эванилсон, 40 - 0:1

"Порту": Мейрелеш, Занузи, Кардозу, Мбемба, Вийера (Груич, 66), Феррейра, Урибе (Вендерсон, 66), Отавио (Мартинес, 88), Мариу, Тареми (Консейсау, 88), Эванилсон (Эустакиу, 82).

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