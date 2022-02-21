"Порту" с трудом победил аутсайдера Примейры

Теги портуморейренсе фк

"Порту" с трудом победил аутсайдера Примейры

Фото: инстаграм "Порту"/Автор неизвестен

В матче 23-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде обыграл "Морейренсе" со счетом 1:0.

Единственный гол на 40-й минуте забил Эванилсон.

"Порту", набрав 63 очка, лидирует в турнирной таблице Примейры. "Морейренсе" с 19 очками остался в зоне вылета на 17-й позиции.

"Морейренсе" - "Порту" - 0:1 (0:1)
Голы: Эванилсон, 40 - 0:1

"Порту": Мейрелеш, Занузи, Кардозу, Мбемба, Вийера (Груич, 66), Феррейра, Урибе (Вендерсон, 66), Отавио (Мартинес, 88), Мариу, Тареми (Консейсау, 88), Эванилсон (Эустакиу, 82).

Не пропустите: "Спортинг" одержал крупную победу в Примейре и приблизился к лидеру. | http://soccernews.ru
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Главные новости дня: 20 февраля

Главные новости дня: 20 февраля

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту Порту 28 67
2 Бенфика Бенфика 28 64
3 Брага Брага 28 50
4 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 27 49
5 ФК Фамаликао ФК Фамаликао 28 45
6 Рио Аве Рио Аве 28 44
7 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 28 40
8 Санта-Клара Санта-Клара 28 38
9 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 28 35
10 Боавишта Боавишта 28 35
11 Жил Висенте Жил Висенте 28 33
12 Пасуш де Феррейра Пасуш де Феррейра 28 31
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 28 30
14 Белененсиш Белененсиш 27 30
15 КД Тондела КД Тондела 28 29
16 Маритиму Маритиму 28 28
17 Портимоненсе Портимоненсе 28 24
18 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 28 14
Полная таблица

топ-5 тегов