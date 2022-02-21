"Порту" с трудом победил аутсайдера Примейры
Фото: инстаграм "Порту"/Автор неизвестен
В матче 23-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде обыграл "Морейренсе" со счетом 1:0.
Единственный гол на 40-й минуте забил Эванилсон.
"Порту", набрав 63 очка, лидирует в турнирной таблице Примейры. "Морейренсе" с 19 очками остался в зоне вылета на 17-й позиции.
"Морейренсе" - "Порту" - 0:1 (0:1)
Голы: Эванилсон, 40 - 0:1
"Порту": Мейрелеш, Занузи, Кардозу, Мбемба, Вийера (Груич, 66), Феррейра, Урибе (Вендерсон, 66), Отавио (Мартинес, 88), Мариу, Тареми (Консейсау, 88), Эванилсон (Эустакиу, 82).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14