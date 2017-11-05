"Порту" сильнее "Белененсеша" и другие результаты 11-го тура чемпионата Португалии

Теги портурио авекд тондела

"Порту" сильнее "Белененсеша" и другие результаты 11-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 11-го тура чемпионата Португалии состоялись четыре матча. Выделим домашнюю победу "Порту" над "Белененсешем".

"Морейренсе" – "Портимоненсе" - 1:1

Голы: Денер, 3 - 0:1, Кадис, 13 - 1:1.


"Тондела" – "Боавишта" - 3:2

Голы: Бранко, 64 - 0:1, Эшпинью, 69 - 0:2, Мурило, 77 (пенальти) - 1:2, Томане, 78 - 2:2, Мурило, 85 - 3:2.


"Эшторил" – "Риу Аве" - 0:2

Голы: Жоау Новайш, 42 - 0:1, Гедеш, 86 - 0:2.


"Порту" – "Белененсеш" - 2:0

Голы: Эррера, 42 - 1:0, Абубакар, 90 - 2:0.

Не пропустите: "Авеш" в гостях одолел "Виторию Сетубал". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 11 31
2 Спортинг Лиссабон 10 26
3 Бенфика 10 23
4 Брага 10 21
5 Маритиму 10 19
6 Рио Аве 11 17
7 Белененсиш 11 16
8 Витория Гимарайнш 10 14
9 Боавишта 11 13
10 КД Тондела 11 12
11 Портимоненсе 11 12
12 Пасуш де Феррейра 10 12
13 Фейренсе 10 11
14 Витория Сетубал 11 10
15 Дешпортиво Авеш 11 9
16 Дешпортиво Чавес 10 8
17 Морейренсе ФК 11 7
18 Эшторил 11 6
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