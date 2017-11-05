"Порту" сильнее "Белененсеша" и другие результаты 11-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках 11-го тура чемпионата Португалии состоялись четыре матча. Выделим домашнюю победу "Порту" над "Белененсешем".

"Морейренсе" – "Портимоненсе" - 1:1

Голы: Денер, 3 - 0:1, Кадис, 13 - 1:1.



"Тондела" – "Боавишта" - 3:2

Голы: Бранко, 64 - 0:1, Эшпинью, 69 - 0:2, Мурило, 77 (пенальти) - 1:2, Томане, 78 - 2:2, Мурило, 85 - 3:2.



"Эшторил" – "Риу Аве" - 0:2

Голы: Жоау Новайш, 42 - 0:1, Гедеш, 86 - 0:2.



"Порту" – "Белененсеш" - 2:0

Голы: Эррера, 42 - 1:0, Абубакар, 90 - 2:0.

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