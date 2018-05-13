"Порту" сильнее "Витории Гимараэш", "Боавишта" выиграла у "Белененсеша"

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"Порту" сильнее "Витории Гимараэш", "Боавишта" выиграла у "Белененсеша"

В субботу в рамках заключительного 34-го тура чемпионата Португалии состоялись два матча. "Порту" на выезде взял верх над "Виторией Гимараэш", а "Боавишта" дома одолела "Белененсеш".

"Витория Гимараэш" – "Порту" - 0:1

Гол: Маркано, 69 - 0:1.

"Порту": Вана (Фрейтас, 80), Фелипе, Теллес, Перейра, Маркано, Корона (Андре Андре, 73), Оливер Торрес, Марега, Эррера, Браими, Гонсалу Пасиенсия (Соарес, 53).


"Боавишта" – "Белененсеш" - 1:0

Гол: Кука, 19 - 1:0.

Удаление: Перейринья (42) - "Белененсеш". 

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