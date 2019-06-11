"Порту" согласовал условия личного контракта с Зе Луишем

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"Порту" согласовал условия личного контракта с Зе Луишем

Кабовердийский нападающий "Спартака" Зе Луиш готов перейти в "Порту", сообщает O Jogo.

По сведениям издания, португальский клуб согласовал с игроком условия четырехлетнего контракта. При этом "драконы" предлагают за Зе Луиша восемь миллионов евро. Ради перехода в "Порту" форвард готов пойти на уменьшение зарплаты с 1,8 до 1,5 миллионов евро в год. Ранее Зе Луиш выступал в Португалии за "Брагу".

В прошлом сезоне 28-летний Зе Луиш провел за "Спартак" 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 4 результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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