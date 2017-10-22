"Порту" сокрушил "Пасуш де Феррейру" и другие результаты 9-го тура чемпионата Португалии
В субботу в рамках девятого тура чемпионата Португалии состоялись три матча. Выделим домашнюю разгромную победу "Порту" над "Пасуш де Феррейрой".
"Фейренсе" – "Риу Аве" - 1:0
Гол: Роша, 13 - 1:0.
Удаления: Роша (36) - "Фейренсе", Телес (54), Маркао Тейшейра (75) - оба "Риу Аве".
"Витория Сетубал" – "Маритиму" - 3:1
Голы: Гамбоа, 45 - 0:1, Жоау Тейшейра, 78 - 1:1, Гонсалу Пасиенсия, 90 - 2:1, Амарал, 90 - 3:1.
Удаление: Фабиу Пашеку (65) - "Маритиму".
"Порту" – "Пасуш де Феррейра" - 6:1
Голы: Рикарду Перейра, 7 - 1:0, Велтон, 8 - 1:1, Фелипе, 18 - 2:1, Марега, 25 - 3:1, Марега, 33 - 4:1, Корона, 65 - 5:1, Абубакар, 72 - 6:1.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|9
|25
|2
|Спортинг Лиссабон
|8
|20
|3
|Бенфика
|8
|17
|4
|Маритиму
|9
|16
|5
|Брага
|8
|15
|6
|Рио Аве
|9
|14
|7
|Боавишта
|9
|13
|8
|Белененсиш
|8
|13
|9
|Фейренсе
|9
|11
|10
|Витория Сетубал
|9
|10
|11
|Витория Гимарайнш
|8
|10
|12
|Пасуш де Феррейра
|9
|9
|13
|Дешпортиво Чавес
|8
|8
|14
|Портимоненсе
|8
|7
|15
|КД Тондела
|8
|6
|16
|Дешпортиво Авеш
|8
|6
|17
|Морейренсе ФК
|8
|6
|18
|Эшторил
|9
|6