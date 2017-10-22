"Порту" сокрушил "Пасуш де Феррейру" и другие результаты 9-го тура чемпионата Португалии

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"Порту" сокрушил "Пасуш де Феррейру" и другие результаты 9-го тура чемпионата Португалии

В субботу в рамках девятого тура чемпионата Португалии состоялись три матча. Выделим домашнюю разгромную победу "Порту" над "Пасуш де Феррейрой".

"Фейренсе" – "Риу Аве" - 1:0

Гол: Роша, 13 - 1:0.

Удаления: Роша (36) - "Фейренсе", Телес (54), Маркао Тейшейра (75) - оба "Риу Аве".


"Витория Сетубал" – "Маритиму" - 3:1

Голы: Гамбоа, 45 - 0:1, Жоау Тейшейра, 78 - 1:1, Гонсалу Пасиенсия, 90 - 2:1, Амарал, 90 - 3:1.

Удаление: Фабиу Пашеку (65) - "Маритиму".


"Порту" – "Пасуш де Феррейра" - 6:1

Голы: Рикарду Перейра, 7 - 1:0, Велтон, 8 - 1:1, Фелипе, 18 - 2:1, Марега, 25 - 3:1, Марега, 33 - 4:1, Корона, 65 - 5:1, Абубакар, 72 - 6:1. 

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Команда М О
1 Порту 9 25
2 Спортинг Лиссабон 8 20
3 Бенфика 8 17
4 Маритиму 9 16
5 Брага 8 15
6 Рио Аве 9 14
7 Боавишта 9 13
8 Белененсиш 8 13
9 Фейренсе 9 11
10 Витория Сетубал 9 10
11 Витория Гимарайнш 8 10
12 Пасуш де Феррейра 9 9
13 Дешпортиво Чавес 8 8
14 Портимоненсе 8 7
15 КД Тондела 8 6
16 Дешпортиво Авеш 8 6
17 Морейренсе ФК 8 6
18 Эшторил 9 6
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