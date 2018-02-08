"Порту" - "Спортинг" - 1:0 (обзор)

Теги портуспортинг лиссабон

"Порту" - "Спортинг" - 1:0 (обзор)Смотрите видеообзор первого полуфинального матча кубка Португалии между "Порту" и лиссабонским "Спортингом", победу в котором одержал первый.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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