"Порту" – "Спортинг" - 2:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и лиссабонским "Спортингом".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|25
|67
|2
|Бенфика
|24
|59
|3
|Спортинг Лиссабон
|25
|59
|4
|Брага
|24
|52
|5
|Рио Аве
|24
|37
|6
|Дешпортиво Чавес
|24
|36
|7
|Боавишта
|24
|33
|8
|Маритиму
|24
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|24
|29
|10
|Портимоненсе
|24
|27
|11
|Белененсиш
|24
|27
|12
|КД Тондела
|24
|25
|13
|Дешпортиво Авеш
|24
|22
|14
|Пасуш де Феррейра
|24
|21
|15
|Витория Сетубал
|24
|21
|16
|Эшторил
|24
|21
|17
|Фейренсе
|24
|20
|18
|Морейренсе ФК
|24
|19