"Порту" – "Спортинг" - 2:1 (обзор)

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"Порту" – "Спортинг" - 2:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 25-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и лиссабонским "Спортингом".

Не пропустите: "Драконы" сильнее "львов": "Порту" взял верх над "Спортингом". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 25 67
2 Бенфика 24 59
3 Спортинг Лиссабон 25 59
4 Брага 24 52
5 Рио Аве 24 37
6 Дешпортиво Чавес 24 36
7 Боавишта 24 33
8 Маритиму 24 33
9 Витория Гимарайнш 24 29
10 Портимоненсе 24 27
11 Белененсиш 24 27
12 КД Тондела 24 25
13 Дешпортиво Авеш 24 22
14 Пасуш де Феррейра 24 21
15 Витория Сетубал 24 21
16 Эшторил 24 21
17 Фейренсе 24 20
18 Морейренсе ФК 24 19
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