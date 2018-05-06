"Порту" стал чемпионом Португалии

Благодаря ничьей между "Спортингом" и "Бенфикой" в матче 33-го тура чемпионата Португалии "Порту" досрочно стал чемпионом.

"Драконы" стали недосягаемыми для конкурентов за тур до завершения первенства и прервали гегемонию "орлов", которые брали золотые медали четыре сезона подряд.

Стоит отметить, что "Порту" выиграл чемпионский титул впервые с 2013 года и в 28-й раз в истории. | http://soccernews.ru