"Порту" стал чемпионом Португалии

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"Порту" стал чемпионом Португалии

Благодаря ничьей между "Спортингом" и "Бенфикой" в матче 33-го тура чемпионата Португалии "Порту" досрочно стал чемпионом.

"Драконы" стали недосягаемыми для конкурентов за тур до завершения первенства и прервали гегемонию "орлов", которые брали золотые медали четыре сезона подряд.

Стоит отметить, что "Порту" выиграл чемпионский титул впервые с 2013 года и в 28-й раз в истории. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 32 82
2 Бенфика 33 78
3 Спортинг Лиссабон 33 78
4 Брага 33 75
5 Рио Аве 32 47
6 Маритиму 32 44
7 Витория Гимарайнш 33 43
8 Боавишта 33 42
9 Дешпортиво Чавес 32 41
10 КД Тондела 33 38
11 Белененсиш 33 37
12 Портимоненсе 33 35
13 Морейренсе ФК 32 32
14 Дешпортиво Авеш 32 31
15 Фейренсе 32 30
16 Витория Сетубал 32 29
17 Пасуш де Феррейра 32 29
18 Эшторил 32 26
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