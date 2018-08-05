"Порту" стал обладателем Суперкубка Португалии

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"Порту" стал обладателем Суперкубка Португалии

В матче за Суперкубок Португалии "Порту" одержал волевую победу над "Авешем" и в 21-й раз в истории стал обладателем этого трофея.

"Порту" - "Авеш" - 3:1

Голы: Фалкао, 14 - 0:1, Макси Перейра, 25 - 1:1, Браими, 67 - 2:1, Корона, 84 - 3:1.

"Порту": Касильяс, Диогу Лейте, Макси Перейра, Теллес, Фелипе, Браими (Корона, 39), Сержиу Оливейра, Эррера, Отавио, Андре Перейра (Оливер Торрес, 72), Абубакар (Соарес, 75).

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5 Рио Аве 34 51
6 Дешпортиво Чавес 34 47
7 Маритиму 34 47
8 Боавишта 34 45
9 Витория Гимарайнш 34 43
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11 Портимоненсе 34 38
12 Белененсиш 34 37
13 Дешпортиво Авеш 34 34
14 Морейренсе ФК 34 32
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