"Порту" стал обладателем Суперкубка Португалии
В матче за Суперкубок Португалии "Порту" одержал волевую победу над "Авешем" и в 21-й раз в истории стал обладателем этого трофея.
"Порту" - "Авеш" - 3:1
Голы: Фалкао, 14 - 0:1, Макси Перейра, 25 - 1:1, Браими, 67 - 2:1, Корона, 84 - 3:1.
"Порту": Касильяс, Диогу Лейте, Макси Перейра, Теллес, Фелипе, Браими (Корона, 39), Сержиу Оливейра, Эррера, Отавио, Андре Перейра (Оливер Торрес, 72), Абубакар (Соарес, 75).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|34
|88
|2
|Бенфика
|34
|81
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|78
|4
|Брага
|34
|75
|5
|Рио Аве
|34
|51
|6
|Дешпортиво Чавес
|34
|47
|7
|Маритиму
|34
|47
|8
|Боавишта
|34
|45
|9
|Витория Гимарайнш
|34
|43
|10
|КД Тондела
|34
|38
|11
|Портимоненсе
|34
|38
|12
|Белененсиш
|34
|37
|13
|Дешпортиво Авеш
|34
|34
|14
|Морейренсе ФК
|34
|32
|15
|Витория Сетубал
|34
|32
|16
|Фейренсе
|34
|31
|17
|Пасуш де Феррейра
|34
|30
|18
|Эшторил
|34
|30