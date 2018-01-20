"Порту" – "Тондела" - 1:0 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Тонделой".
Не пропустите: Гол Мареги принёс "Порту" победу над "Тонделой". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|18
|48
|2
|Спортинг Лиссабон
|19
|47
|3
|Бенфика
|19
|46
|4
|Брага
|19
|40
|5
|Рио Аве
|18
|30
|6
|Маритиму
|19
|29
|7
|Дешпортиво Чавес
|19
|26
|8
|Боавишта
|18
|24
|9
|Витория Гимарайнш
|18
|23
|10
|КД Тондела
|19
|22
|11
|Белененсиш
|19
|20
|12
|Портимоненсе
|19
|18
|13
|Фейренсе
|18
|17
|14
|Морейренсе ФК
|18
|15
|15
|Пасуш де Феррейра
|18
|15
|16
|Дешпортиво Авеш
|18
|14
|17
|Витория Сетубал
|19
|14
|18
|Эшторил
|17
|12