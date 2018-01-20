"Порту" – "Тондела" - 1:0 (обзор)

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"Порту" – "Тондела" - 1:0 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 19-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Тонделой".

Не пропустите: Гол Мареги принёс "Порту" победу над "Тонделой". | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Порту 18 48
2 Спортинг Лиссабон 19 47
3 Бенфика 19 46
4 Брага 19 40
5 Рио Аве 18 30
6 Маритиму 19 29
7 Дешпортиво Чавес 19 26
8 Боавишта 18 24
9 Витория Гимарайнш 18 23
10 КД Тондела 19 22
11 Белененсиш 19 20
12 Портимоненсе 19 18
13 Фейренсе 18 17
14 Морейренсе ФК 18 15
15 Пасуш де Феррейра 18 15
16 Дешпортиво Авеш 18 14
17 Витория Сетубал 19 14
18 Эшторил 17 12
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