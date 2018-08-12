"Порту" уничтожил "Чавес" и другие результаты первого тура чемпионата Португалии

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"Порту" уничтожил "Чавес" и другие результаты первого тура чемпионата Португалии

В субботу состоялись три матча первого тура чемпионата Португалии. Выделим разгромную победу "Порту" над "Чавесом".

"Витория Сетубал" – "Авеш" - 2:0

Голы: Жоау Коштинья, 3 - 1:0, Кадис, 61 - 2:0.

Удаления: Фалкао (45), Жорже Феллипе (66) - оба "Авеш".


"Тондела" – "Белененсеш" - 0:1

Гол: Фреди, 54 - 0:1.

Удаление: Кошта (90) - "Тондела".


"Порту" – "Чавес" - 5:0

Голы: Абубакар, 14 - 1:0, Абубакар, 20 - 2:0, Браими, 45 - 3:0, Корона, 71 - 4:0, Муандилмаджи, 88 - 5:0.

"Порту": Касильяс, Фелипе, Макси Перейра, Теллес, Диогу Лейте, Браими, Эррера, Сержиу Оливейра, Отавио (Адриан, 74), Абубакар (Муандилмаджи, 81), Андре Перейра (Корона, 67).

Удаление: Жоау Тейшейра (80) - "Чавес".

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6 Дешпортиво Чавес 34 47
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