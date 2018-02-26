"Порту" уничтожил "Портимоненсе" благодарю дублю Мареги
В матче 24-го тура чемпионата Португалии "Порту" в гостях разгромил "Портимоненсе". Дублем отметился Мусса Марега, еще по мячу на счету Отавио, Ясина Браими и Соареса.
"Портимоненсе" - "Порту" - 1:5 (0:3)
Голы: Марега, 10 - 0:1, Отавио, 16 - 0:2, Марега, 44 - 0:3, Соарес, 59 - 0:4, Браими, 66 - 0:5, Поссиньоло, 90+2 - 1:5
"Порту": Касильяс, Далот, Фелипе, Маркано, Перейра, Браими, Оливейра, Эррера (Торрес, 62), Отавио, Соарес (Уорис, 71), Марега (Эрнани, 69)
Положение лидеров: Порту - 64, Бенфика - 59, Спортинг - 56 (23), Брага - 49 (23)...
Не пропустите: "Бенфика" добыла волевую победу над "Пасуш де Феррейрой" и другие результаты 24-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|24
|64
|2
|Бенфика
|24
|59
|3
|Спортинг Лиссабон
|23
|56
|4
|Брага
|23
|49
|5
|Рио Аве
|24
|37
|6
|Дешпортиво Чавес
|24
|36
|7
|Маритиму
|24
|33
|8
|Боавишта
|24
|33
|9
|Витория Гимарайнш
|24
|29
|10
|Портимоненсе
|24
|27
|11
|Белененсиш
|24
|27
|12
|КД Тондела
|23
|25
|13
|Дешпортиво Авеш
|24
|22
|14
|Пасуш де Феррейра
|24
|21
|15
|Витория Сетубал
|24
|21
|16
|Эшторил
|24
|21
|17
|Фейренсе
|24
|20
|18
|Морейренсе ФК
|23
|19