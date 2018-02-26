"Порту" уничтожил "Портимоненсе" благодарю дублю Мареги

В матче 24-го тура чемпионата Португалии "Порту" в гостях разгромил "Портимоненсе". Дублем отметился Мусса Марега, еще по мячу на счету Отавио, Ясина Браими и Соареса.

"Портимоненсе" - "Порту" - 1:5 (0:3)

Голы: Марега, 10 - 0:1, Отавио, 16 - 0:2, Марега, 44 - 0:3, Соарес, 59 - 0:4, Браими, 66 - 0:5, Поссиньоло, 90+2 - 1:5

"Порту": Касильяс, Далот, Фелипе, Маркано, Перейра, Браими, Оливейра, Эррера (Торрес, 62), Отавио, Соарес (Уорис, 71), Марега (Эрнани, 69)

Положение лидеров: Порту - 64, Бенфика - 59, Спортинг - 56 (23), Брага - 49 (23)...

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