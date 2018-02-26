"Порту" уничтожил "Портимоненсе" благодарю дублю Мареги

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"Порту" уничтожил "Портимоненсе" благодарю дублю Мареги

В матче 24-го тура чемпионата Португалии "Порту" в гостях разгромил "Портимоненсе". Дублем отметился Мусса Марега, еще по мячу на счету Отавио, Ясина Браими и Соареса.

"Портимоненсе" - "Порту" - 1:5 (0:3)
Голы: Марега, 10 - 0:1, Отавио, 16 - 0:2, Марега, 44 - 0:3, Соарес, 59 - 0:4, Браими, 66 - 0:5, Поссиньоло, 90+2 - 1:5

"Порту": Касильяс, Далот, Фелипе, Маркано, Перейра, Браими, Оливейра, Эррера (Торрес, 62), Отавио, Соарес (Уорис, 71), Марега (Эрнани, 69)

Положение лидеров: Порту - 64, Бенфика - 59, Спортинг - 56 (23), Брага - 49 (23)...

Не пропустите: "Бенфика" добыла волевую победу над "Пасуш де Феррейрой" и другие результаты 24-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
1 Порту 24 64
2 Бенфика 24 59
3 Спортинг Лиссабон 23 56
4 Брага 23 49
5 Рио Аве 24 37
6 Дешпортиво Чавес 24 36
7 Маритиму 24 33
8 Боавишта 24 33
9 Витория Гимарайнш 24 29
10 Портимоненсе 24 27
11 Белененсиш 24 27
12 КД Тондела 23 25
13 Дешпортиво Авеш 24 22
14 Пасуш де Феррейра 24 21
15 Витория Сетубал 24 21
16 Эшторил 24 21
17 Фейренсе 24 20
18 Морейренсе ФК 23 19
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