"Порту" усилился опытным бразильцем

Теги портувест хэм юнайтедфелипе андерсонтрансферы

"Порту" усилился опытным бразильцем

Бразильский полузащитник лондонского "Вест Хэма" Фелипе Андерсон перешел в "Порту", сообщает пресс-служба "драконов".

Португальский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года.

27-летний Андерсон выступает за "Вест Хэм" с 2018 года. Всего он провел за английский клуб 72 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. Ранее играл за "Сантос" и "Лацио". За сборную Бразилии сыграл два матча. Обладатель Суперкубка Италии, олимпийский чемпион.

Не пропустите: "Челси" отдал летнего новичка команды в аренду "Порту". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 6 октября

Главные новости дня: 6 октября

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов