"Порту" усилился опытным бразильцем

Бразильский полузащитник лондонского "Вест Хэма" Фелипе Андерсон перешел в "Порту", сообщает пресс-служба "драконов".

Португальский клуб арендовал футболиста до лета 2022 года.

27-летний Андерсон выступает за "Вест Хэм" с 2018 года. Всего он провел за английский клуб 72 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 12 результативных передач. Ранее играл за "Сантос" и "Лацио". За сборную Бразилии сыграл два матча. Обладатель Суперкубка Италии, олимпийский чемпион.

Не пропустите: "Челси" отдал летнего новичка команды в аренду "Порту". | http://soccernews.ru