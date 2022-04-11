"Порту" установил рекорд чемпионата Португалии по матчам без поражений
Фото: твиттер "Порту"\Автор неизвестен
"Порту" на выезде минимально обыграл "Виторию Гимараэш" со счетом 1:0 в рамках 29-го тура чемпионата Португалии.
Таким образом, "драконы" продлили свою беспроигрышную серию в турнире до 57 матчей, побив рекорд лиги. Все это команда сделала под руководством Сержиу Консейсау.
Отметим, что после 29 сыгранных матче "Порту" лидирует в чемпионате Португалии, опережая лиссабонский "Спортинг" на 6 очков.
В Лиге чемпионов нынешнего "драконы" заняли третью строчку в группе с "Ливерпулем", "Атлетико" и "Миланом", а в Лиге Европы вылетели в 1\8 финала от "Лиона".
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14