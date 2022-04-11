"Порту" установил рекорд чемпионата Португалии по матчам без поражений

Фото: твиттер "Порту"\Автор неизвестен

"Порту" на выезде минимально обыграл "Виторию Гимараэш" со счетом 1:0 в рамках 29-го тура чемпионата Португалии.

Таким образом, "драконы" продлили свою беспроигрышную серию в турнире до 57 матчей, побив рекорд лиги. Все это команда сделала под руководством Сержиу Консейсау.

Отметим, что после 29 сыгранных матче "Порту" лидирует в чемпионате Португалии, опережая лиссабонский "Спортинг" на 6 очков.

В Лиге чемпионов нынешнего "драконы" заняли третью строчку в группе с "Ливерпулем", "Атлетико" и "Миланом", а в Лиге Европы вылетели в 1\8 финала от "Лиона".

Также не пропустите: Хави прокомментировал эпическую победу над "Леванте". | http://soccernews.ru