"Порту" уступил "Бешикташу", "РБ Лейпциг" и "Монако" победителя не выявили

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"Порту" уступил "Бешикташу", "РБ Лейпциг" и "Монако" победителя не выявили

Представляем результаты 1-го тура Лиги Чемпионов в группе G.

"РБ Лейпциг" - "Монако" 1:1

Голы: Форсберг, 32 - 1:0, Тилеманс, 34 - 1:1

"РБ Лейпциг": Гулачи, Орбан, Хальстенберг, Клостерманн, Упамекано, Забитцер, Демме, Ильзанкер, Форсберг (Кампль, 63), Поульсен (Огюстен, 80), Вернер.

"Монако": Бенальо, Жемерсон, Глик, Жорже, Сидибе (Геззаль, 84), Тилеманс, Моутинью, Диакаби (Кейта, 74), Фабиньо, Туре, Фалькао (Каррильо, 89).

Предупреждения: Тилеманс (10), Демме (26), Хальстенберг (72), Сидибе (81), Жемерсон (87).


"Порту" – "Бешикташ" 1:3

Голы: Талиска, 13 - 0:1, Тошич (аг), 21 - 1:1, Тосун, 28 - 1:2, Бабел, 86 - 1:3

"Порту": Касильяс, Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра, Маркано, Корона (Андре Андре, 46), Оливер Торрес (Отавио, 46), Марега, Данилу Перейра (Эрнани, 82), Браими, Соарес.

"Бешикташ": Фабрисио, Пепе, Эркин, Адриано (Уйсал, 87), Тошич, Хатчинсон, Озъякуп (Медель, 65), Талиска, Куарежма (Негредо, 73), Бабел, Тосун.

Предупреждения: Рикарду Перейра (11), Эркин (67), Андре Андре (81).

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