"Порту" уступил "Браге" в матче португальской Примейры
В 17-м туре португальской Примейры "Брага" на выезде переиграла "Порту".
"Порту" по-прежнему занимает второе место в чемпионате, отставая от "Бенфики" на 4 очка. "Брага" занимает пятое место.
"Порту" - "Брага" 1:2
Голы: Франсержио, 5 - 0:1, Соарес, 58 - 1:1, Паулиньо, 75 - 1:2
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|16
|45
|2
|Порту
|16
|41
|3
|ФК Фамаликао
|16
|30
|4
|Спортинг Лиссабон
|16
|29
|5
|Брага
|16
|24
|6
|Витория Гимарайнш
|16
|22
|7
|Рио Аве
|16
|22
|8
|Жил Висенте
|16
|21
|9
|Боавишта
|16
|19
|10
|КД Тондела
|16
|19
|11
|Маритиму
|16
|19
|12
|Витория Сетубал
|16
|19
|13
|Морейренсе ФК
|16
|17
|14
|Санта-Клара
|16
|17
|15
|Пасуш де Феррейра
|16
|15
|16
|Белененсиш
|16
|15
|17
|Портимоненсе
|16
|14
|18
|Дешпортиво Авеш
|16
|6