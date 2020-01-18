"Порту" уступил "Браге" в матче португальской Примейры

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"Порту" уступил "Браге" в матче португальской Примейры

В 17-м туре португальской Примейры "Брага" на выезде переиграла "Порту".

"Порту" по-прежнему занимает второе место в чемпионате, отставая от "Бенфики" на 4 очка. "Брага" занимает пятое место.

"Порту" - "Брага" 1:2

Голы: Франсержио, 5 - 0:1, Соарес, 58 - 1:1, Паулиньо, 75 - 1:2

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