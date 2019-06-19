"Порту" увеличит предложение по Зе Луишу

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"Порту" увеличит предложение по Зе Луишу

Вероятность трансфера нападающего Зе Луиша из "Спартака" в "Порту" резко выросла.

Как сообщает Record, "драконы" готовы увеличить предложение по 28-летнему футболисту до 12 миллионов евро.

Именно такую сумму хотят выручить "красно-белые", поэтому, скорее всего, клубы ударят по рукам в самое ближайшее время.

Напомним, что изначально "Порту" предлагал за Зе Луиша 8 миллионов. Между тем, контракт с форвардом уже давно согласован. Речь идёт о соглашении до 2023 года с зарплатой 1,5 миллиона евро за сезон.

Не пропустите: В "Спартаке" оценили вероятность продажи Зе Луиша. | http://soccernews.ru
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