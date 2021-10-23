"Порту" уверенно победил в Примейре и вышел на первое место

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"Порту" уверенно победил в Примейре и вышел на первое место

Фото: инстаграм "Порту"/Автор неизвестен

В матче 9-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде обыграл "Тонделу" со счетом 3:1.

Победу "драконам" принес Мехди Тареми, который сделал хет-трик. В составе хозяев отличился Нето Боржес.

"Порту", набрав 23 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Примейры. "Тондела" с девятью очками осталась на 11-й позиции.

"Тондела" - "Порту" - 1:3 (1:2)
Голы: Боржес, 4 - 1:0, Тареми, 20 - 1:1, Тареми, 43 - 1:2, Тареми, 79 - 1:3

"Тондела": Тригейра, Боржес (Хасеф, 86), Сабьян, Куарежма, Алмейда (Эрнандо, 81), Аугусто, Ундабаррена, Педру, Агра (Барбоза, 85), Дадашов, Мурильо (Бебету, 81).

"Порту": Мейрелеш, Занузи (Корона, 60), Маркано, Пепе, Феррейра (Оливейра, 76), Урибе, Отавио (Пепе, 82), Мариу, Диас (Консейсау, 82), Тареми, Эванилсон (Виейра, 76).

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