"Порту" уверенно победил в Примейре и вышел на первое место
Фото: инстаграм "Порту"/Автор неизвестен
В матче 9-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде обыграл "Тонделу" со счетом 3:1.
Победу "драконам" принес Мехди Тареми, который сделал хет-трик. В составе хозяев отличился Нето Боржес.
"Порту", набрав 23 очка, вышел на первое место в турнирной таблице Примейры. "Тондела" с девятью очками осталась на 11-й позиции.
"Тондела" - "Порту" - 1:3 (1:2)
Голы: Боржес, 4 - 1:0, Тареми, 20 - 1:1, Тареми, 43 - 1:2, Тареми, 79 - 1:3
"Тондела": Тригейра, Боржес (Хасеф, 86), Сабьян, Куарежма, Алмейда (Эрнандо, 81), Аугусто, Ундабаррена, Педру, Агра (Барбоза, 85), Дадашов, Мурильо (Бебету, 81).
"Порту": Мейрелеш, Занузи (Корона, 60), Маркано, Пепе, Феррейра (Оливейра, 76), Урибе, Отавио (Пепе, 82), Мариу, Диас (Консейсау, 82), Тареми, Эванилсон (Виейра, 76).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14