"Порту" в драматичном матче выбил "Рому" из Лиги чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов португальский "Порту" на своем поле в дополнительное время обыграл итальянскую "Рому" и вышел в четвертьфинал. Счет в середине первого тайма открыл Тикиньо, но вскоре Даниэле Де Росси с пенальти восстановил равновесие. В начале второго тайма Мусса Марега вновь вывел хозяев вперед. Больше в основное время голов забито не было и матч перешел в овертайм. Решающий гол на 117-й минуте забил Алекс Теллес, реализовавший пенальти.

"Порту" Португалия – "Рома" Италия - 3:1 (1:1) - первый матч - 1:2

Голы: Тикиньо, 26 - 1:0, Де Росси, 37 (с пенальти) - 1:1, Марега, 52 - 2:1, Теллес, 117 (с пенальти) - 3:1

"Порту": Касильяс, Фелипе, Теллес, Эдер Милитао (Макси Перейра, 103), Пепе, Отавио (Эрнани, 94), Эррера, Корона (Браими, 69), Данилу Перейра, Марега, Тикиньо (Фернандо, 78).

"Рома": Ольсен, Манолас, Жезус, Коларов, Маркано (Кристанте, 76), Дзаньоло, Нзонзи, Перотти, Де Росси (Пеллегрини, 45; Шик, 96), Карсдорп (Флоренци, 55), Джеко.

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