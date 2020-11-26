"Порту" в гостях победил "Марсель" в Лиге Чемпионов

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"Порту" в гостях победил "Марсель" в Лиге Чемпионов

В матче 4-го тура группового этапа Лиги Чемпионов "Порту" в гостях победил "Марсель" со счетом 2:0. Победу португальскому клубу принесли голы Заиду Сануси и Сержиу Оливейры. Обе команды доигрывали матч в неполных составах из-за удалений Марко Груйича и Леонардо Балерди.

"Марсель" Франция – "Порту" Португалия - 0:2 (0:1)
Голы: Сануси, 39 - 0:1, Сержиу Оливейра, 72 (с пенальти) - 0:2

"Марсель": Манданда, Амави, Балерди, Сакаи, Камара (Кюизанс, 59), Луис Энрике (Пайет, 59), Ронжье, Товен (Аке, 78), Сансон (Нагатомо, 78), Альваро Гонсалес, Жермен (Бенедетто, 59).

"Порту": Марчесин, Мбемба, Сарр, Сануси, Манафа, Корона (Тареми, 78), Груйич, Марега (Жоау Мариу, 79), Отавио, Диас (Накадзима, 79), Сержиу Оливейра (Лум, 90).

Удаления: Груйич (67), Балерди (70).

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