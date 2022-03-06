"Порту" в матче с шестью голами победил в Примейре
Фото: инстаграм "Порту"/Автор неизвестен
В матче 25-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде обыграл "Пасуш де Феррейру" со счетом 4:2.
Победу "драконам" принесли дубль Эванилсона, голы Пепе и Мехди Тареми. В составе хозяев отличились Хуана Дельгадо и Николаса Гайтана.
"Порту", набрав 67 очков, лидирует в турнирной таблице Примейры. "Пасуш де Феррейра" с 27 очками остался на 10-й позиции.
"Пасуш де Феррейра" - "Порту" - 2:4 (1:2)
Голы: Пепе, 17 - 0:1, Дельгадо, 31 - 1:1, Эванилсон, 38 - 1:2, Эванилсон, 52 - 1:3, Тареми, 59 - 1:4, Гайтан, 66 - 2:4
"Порту": Мейрелеш, Венделл, Пепе, Мбемба, Феррайра (Галено, 90), Урибе, Отавио (Груич, 87), Мариу (Кошта, 73), Тареми (Консейсау, 73), Эванилсон (Мартинес, 86), Пепе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|28
|67
|2
|Бенфика
|28
|64
|3
|Брага
|28
|50
|4
|Спортинг Лиссабон
|27
|49
|5
|ФК Фамаликао
|28
|45
|6
|Рио Аве
|28
|44
|7
|Витория Гимарайнш
|28
|40
|8
|Санта-Клара
|28
|38
|9
|Морейренсе ФК
|28
|35
|10
|Боавишта
|28
|35
|11
|Жил Висенте
|28
|33
|12
|Пасуш де Феррейра
|28
|31
|13
|Витория Сетубал
|28
|30
|14
|Белененсиш
|27
|30
|15
|КД Тондела
|28
|29
|16
|Маритиму
|28
|28
|17
|Портимоненсе
|28
|24
|18
|Дешпортиво Авеш
|28
|14