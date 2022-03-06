"Порту" в матче с шестью голами победил в Примейре

Фото: инстаграм "Порту"/Автор неизвестен

В матче 25-го тура чемпионата Португалии "Порту" на выезде обыграл "Пасуш де Феррейру" со счетом 4:2.

Победу "драконам" принесли дубль Эванилсона, голы Пепе и Мехди Тареми. В составе хозяев отличились Хуана Дельгадо и Николаса Гайтана.

"Порту", набрав 67 очков, лидирует в турнирной таблице Примейры. "Пасуш де Феррейра" с 27 очками остался на 10-й позиции.

"Пасуш де Феррейра" - "Порту" - 2:4 (1:2)

Голы: Пепе, 17 - 0:1, Дельгадо, 31 - 1:1, Эванилсон, 38 - 1:2, Эванилсон, 52 - 1:3, Тареми, 59 - 1:4, Гайтан, 66 - 2:4

"Порту": Мейрелеш, Венделл, Пепе, Мбемба, Феррайра (Галено, 90), Урибе, Отавио (Груич, 87), Мариу (Кошта, 73), Тареми (Консейсау, 73), Эванилсон (Мартинес, 86), Пепе.

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