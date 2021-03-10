"Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги Чемпионов

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"Порту" в меньшинстве выбил "Ювентус" из Лиги Чемпионов

В ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов "Порту" на выезде проиграл "Ювентусу" со счетом 2:3, но вышел в четвертьфинал по сумме двух встреч за счет большего количества голов на выезде.

"Ювентус" Италия – "Порту" Португалия - 3:2 (0:1) - первый матч - 1:2
Голы: Оливейра, 19 (с пенальти) - 0:1, Кьеза, 49 - 1:1, Кьеза, 63 - 2:1, Оливейра, 115 - 2:2, Рабьо, 117 - 3:2

"Ювентус": Шченсны, Демирал, Бонуччи (де Лигт, 75), Алекс Сандро, Рабьо, Куадрадо, Рэмзи (Маккенни, 75), Артур, Кьеза, Роналду, Мората.

"Порту": Марчесин, Пепе, Сануси (Диас, 71), Мбемба, Манафа, Сержиу Оливейра, Урибе, Корона, Отавио (Сарр, 62), Марега, Тареми.

Удаление: Тареми (54)

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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Я говорил - Де Лигт Бревно

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lesnovsky

Юве срочно нужно продлить контракты с Пирло и португальским пустым местом.... Срочно!!!!.... Аякс, Лион, Порту... Пустое место: Ребята, мы на правильном пути!!!!... Хе-хе-хе-хе!!!..

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