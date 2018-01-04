"Порту" в непростом матче обыграл "Фейренсе"

В матче 16-го тура Лиги Португезе "Порту" в гостях одержал трудную победу над "Фейренсе".

"Фейренсе" - "Порту" - 1:2

Голы: Абубакар, 21 - 0:1, Роша, 25 - 1:1, Фелипе, 76 - 1:2.

"Порту": Жозе Са, Р. Перейра, Фелипе, Маркано, Теллес, Корона (Соарес, 66), Андре (Торрес, 57), Д. Перейра, Браими, Марега, Абубакар (Лайюн, 80).

Удаление: Фелипе, 84 ("Порту").

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