"Порту" в ранге чемпиона победил "Фейренсе"

В матче 33-го тура чемпионата Португалии "Порту", уже обеспечивший себе золотые медали, на своем поле победил "Фейренсе".

"Порту" - "Фейренсе" - 2:1 (1:0)

Голы: Оливейра, 37 - 1:0, Браими, 59 - 2:0, Валенсия, 90+1 - 2:1

"Порту": Касильяс, Перейра, Маркано, Рейес (Торрес, 70), Теллес, Отавио (Эрнани, 46), Оливейра, Эррера, Браими, Соарес (Абубакар, 56), Марега

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