"Порту" в ранге чемпиона победил "Фейренсе"

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"Порту" в ранге чемпиона победил "Фейренсе"

В матче 33-го тура чемпионата Португалии "Порту", уже обеспечивший себе золотые медали, на своем поле победил "Фейренсе".

"Порту" - "Фейренсе" - 2:1 (1:0)
Голы: Оливейра, 37 - 1:0, Браими, 59 - 2:0, Валенсия, 90+1 - 2:1

"Порту": Касильяс, Перейра, Маркано, Рейес (Торрес, 70), Теллес, Отавио (Эрнани, 46), Оливейра, Эррера, Браими, Соарес (Абубакар, 56), Марега

Не пропустите: "Спортинг" и "Бенфика" расписали нулевую ничью и другие результаты 33-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 33 85
2 Бенфика 33 78
3 Спортинг Лиссабон 33 78
4 Брага 33 75
5 Рио Аве 32 47
6 Дешпортиво Чавес 33 44
7 Маритиму 33 44
8 Витория Гимарайнш 33 43
9 Боавишта 33 42
10 КД Тондела 33 38
11 Белененсиш 33 37
12 Портимоненсе 33 35
13 Дешпортиво Авеш 33 34
14 Морейренсе ФК 33 32
15 Фейренсе 33 30
16 Пасуш де Феррейра 32 29
17 Витория Сетубал 33 29
18 Эшторил 33 29
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