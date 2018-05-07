"Порту" в ранге чемпиона победил "Фейренсе"
В матче 33-го тура чемпионата Португалии "Порту", уже обеспечивший себе золотые медали, на своем поле победил "Фейренсе".
"Порту" - "Фейренсе" - 2:1 (1:0)
Голы: Оливейра, 37 - 1:0, Браими, 59 - 2:0, Валенсия, 90+1 - 2:1
"Порту": Касильяс, Перейра, Маркано, Рейес (Торрес, 70), Теллес, Отавио (Эрнани, 46), Оливейра, Эррера, Браими, Соарес (Абубакар, 56), Марега
Не пропустите: "Спортинг" и "Бенфика" расписали нулевую ничью и другие результаты 33-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|33
|85
|2
|Бенфика
|33
|78
|3
|Спортинг Лиссабон
|33
|78
|4
|Брага
|33
|75
|5
|Рио Аве
|32
|47
|6
|Дешпортиво Чавес
|33
|44
|7
|Маритиму
|33
|44
|8
|Витория Гимарайнш
|33
|43
|9
|Боавишта
|33
|42
|10
|КД Тондела
|33
|38
|11
|Белененсиш
|33
|37
|12
|Портимоненсе
|33
|35
|13
|Дешпортиво Авеш
|33
|34
|14
|Морейренсе ФК
|33
|32
|15
|Фейренсе
|33
|30
|16
|Пасуш де Феррейра
|32
|29
|17
|Витория Сетубал
|33
|29
|18
|Эшторил
|33
|29