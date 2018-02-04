"Порту" в родных стенах разобрался с "Брагой"

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"Порту" в родных стенах разобрался с "Брагой"

В рамках 21-го тура чемпионата Португалии "Порту" дома достаточно спокойно выиграл у "Браги" со счётом 3:1.

"Порту" – "Брага" - 3:1

Голы: Сержиу Оливейра, 13 - 1:0, Раул Силва, 31 - 1:1, Рейес, 38 - 2:1, Абубакар, 73 - 3:1.

"Порту": Жозе Са, Рикарду Перейра, Рейес, Теллес, Фелипе, Корона (Паулиньо, 65), Сержиу Оливейра, Браими (Уорис, 80), Эррера, Марега, Абубакар (Гонсалу Пасиенсия, 85).

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