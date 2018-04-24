"Порту" вернул лидерство в чемпионате Португалии, уничтожив "Виторию Сетубал"

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"Порту" вернул лидерство в чемпионате Португалии, уничтожив "Виторию Сетубал"

В рамках 31-го тура чемпионата Португалии "Порту" на своём поле разгромил "Виторию Сетубал" со счётом 5:1. Благодаря этой победе "драконы" вновь обошли "Бенфику" и вернулись на первое место в турнирной таблице.

"Порту" - "Витория Сетубал" - 5:1

Голы: Марега, 6 - 1:0, Маркано, 12 - 2:0, Браими, 16 - 3:0, Амарал, 24 - 3:1, Корона, 35 - 4:1, Теллес, 72 - 5:1.

"Порту": Касильяс, Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра (Перейра, 73), Маркано, Корона, Эррера, Марега (Оливер Торрес, 63), Сержиу Оливейра, Браими, Соарес (Гонсалу Пасиенсия, 75).

Не пропустите: "Бенфика" едва не потеряла очки в матче с "Эшторилом" и другие результаты 31-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru

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Команда М О
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2 Бенфика 31 77
3 Спортинг Лиссабон 31 74
4 Брага 31 71
5 Рио Аве 31 44
6 Маритиму 31 44
7 Дешпортиво Чавес 31 41
8 Боавишта 31 38
9 Витория Гимарайнш 31 37
10 Портимоненсе 31 35
11 КД Тондела 31 35
12 Белененсиш 31 34
13 Морейренсе ФК 31 32
14 Витория Сетубал 31 29
15 Пасуш де Феррейра 31 29
16 Дешпортиво Авеш 31 28
17 Фейренсе 31 27
18 Эшторил 31 26
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