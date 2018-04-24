"Порту" вернул лидерство в чемпионате Португалии, уничтожив "Виторию Сетубал"

В рамках 31-го тура чемпионата Португалии "Порту" на своём поле разгромил "Виторию Сетубал" со счётом 5:1. Благодаря этой победе "драконы" вновь обошли "Бенфику" и вернулись на первое место в турнирной таблице.

"Порту" - "Витория Сетубал" - 5:1

Голы: Марега, 6 - 1:0, Маркано, 12 - 2:0, Браими, 16 - 3:0, Амарал, 24 - 3:1, Корона, 35 - 4:1, Теллес, 72 - 5:1.

"Порту": Касильяс, Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра (Перейра, 73), Маркано, Корона, Эррера, Марега (Оливер Торрес, 63), Сержиу Оливейра, Браими, Соарес (Гонсалу Пасиенсия, 75).

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