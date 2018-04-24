"Порту" вернул лидерство в чемпионате Португалии, уничтожив "Виторию Сетубал"
В рамках 31-го тура чемпионата Португалии "Порту" на своём поле разгромил "Виторию Сетубал" со счётом 5:1. Благодаря этой победе "драконы" вновь обошли "Бенфику" и вернулись на первое место в турнирной таблице.
"Порту" - "Витория Сетубал" - 5:1
Голы: Марега, 6 - 1:0, Маркано, 12 - 2:0, Браими, 16 - 3:0, Амарал, 24 - 3:1, Корона, 35 - 4:1, Теллес, 72 - 5:1.
"Порту": Касильяс, Фелипе, Теллес, Рикарду Перейра (Перейра, 73), Маркано, Корона, Эррера, Марега (Оливер Торрес, 63), Сержиу Оливейра, Браими, Соарес (Гонсалу Пасиенсия, 75).
Не пропустите: "Бенфика" едва не потеряла очки в матче с "Эшторилом" и другие результаты 31-го тура чемпионата Португалии. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|31
|79
|2
|Бенфика
|31
|77
|3
|Спортинг Лиссабон
|31
|74
|4
|Брага
|31
|71
|5
|Рио Аве
|31
|44
|6
|Маритиму
|31
|44
|7
|Дешпортиво Чавес
|31
|41
|8
|Боавишта
|31
|38
|9
|Витория Гимарайнш
|31
|37
|10
|Портимоненсе
|31
|35
|11
|КД Тондела
|31
|35
|12
|Белененсиш
|31
|34
|13
|Морейренсе ФК
|31
|32
|14
|Витория Сетубал
|31
|29
|15
|Пасуш де Феррейра
|31
|29
|16
|Дешпортиво Авеш
|31
|28
|17
|Фейренсе
|31
|27
|18
|Эшторил
|31
|26