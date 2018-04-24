"Порту" - "Витория Сетубал" - 5:1 (обзор)

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"Порту" - "Витория Сетубал" - 5:1 (обзор)

Вашему вниманию представляется обзор матча 31-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Виторией Сетубал".

Не пропустите: "Порту" вернул лидерство в чемпионате Португалии, уничтожив "Виторию Сетубал". | http://soccernews.ru

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Порту 31 79
2 Бенфика 31 77
3 Спортинг Лиссабон 31 74
4 Брага 31 71
5 Рио Аве 31 44
6 Маритиму 31 44
7 Дешпортиво Чавес 31 41
8 Боавишта 31 38
9 Витория Гимарайнш 31 37
10 Портимоненсе 31 35
11 КД Тондела 31 35
12 Белененсиш 31 34
13 Морейренсе ФК 31 32
14 Витория Сетубал 31 29
15 Пасуш де Феррейра 31 29
16 Дешпортиво Авеш 31 28
17 Фейренсе 31 27
18 Эшторил 31 26
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