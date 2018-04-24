"Порту" - "Витория Сетубал" - 5:1 (обзор)
Вашему вниманию представляется обзор матча 31-го тура чемпионата Португалии между "Порту" и "Виторией Сетубал".
Не пропустите: "Порту" вернул лидерство в чемпионате Португалии, уничтожив "Виторию Сетубал". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Порту
|31
|79
|2
|Бенфика
|31
|77
|3
|Спортинг Лиссабон
|31
|74
|4
|Брага
|31
|71
|5
|Рио Аве
|31
|44
|6
|Маритиму
|31
|44
|7
|Дешпортиво Чавес
|31
|41
|8
|Боавишта
|31
|38
|9
|Витория Гимарайнш
|31
|37
|10
|Портимоненсе
|31
|35
|11
|КД Тондела
|31
|35
|12
|Белененсиш
|31
|34
|13
|Морейренсе ФК
|31
|32
|14
|Витория Сетубал
|31
|29
|15
|Пасуш де Феррейра
|31
|29
|16
|Дешпортиво Авеш
|31
|28
|17
|Фейренсе
|31
|27
|18
|Эшторил
|31
|26